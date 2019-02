Angeli e Demoni: viaggio nelle tre chiese misteriche

Il tour Angeli e Demoni, proposto dall'associazione De Rebus Neapolis, è un viaggio in una città stregata in cui il religioso, come in nessuna altra parte del mondo, arriva a compromessi con il pagano. Attraverso le tre chiese misteriche del centro antico di Napoli, da sempre divise tra antichità e cristianità, presentano anche una spiccata parte oscura che le rende terreno fertile per leggende e storie macabre. Il tour mira a far conoscere l’aspetto esoterico e alchemico oltre le opere presenti in esse, attraverso storie leggendarie e luoghi insoliti. Vi sveleremo questo lato oscuro delle tre chiese, partendo dalla basilica San Domenico Maggiore, luogo del triangolo alchemico e legato ad un duplice omicidio.

Si arriverà poi presso la Basilica di Santa Chiara, leggendaria per l’armata di Dio “I Templari”, le tombe dei Re è il misterioso segretario Reggio, Antonio Penne. Ultima tappa del nostro tour sarà la chiesa del Gesù Nuovo, ci permetterà di scoprire la storia magica ed alchemica della sua facciata ai capolavori di arte barocca unici presenti in essa. Non perdetevi questo coinvolgente tour, dove sacro e profano convivono in storie diverse, di leggende tanto magiche quanto reali.



Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Sosta Improvvisata”: Pizza, Cuoppo e bibita al costo di €18 presso un famoso ristorante di Piazza del Gesù Nuovo. Per chi volesse prenotare la “Sosta Improvvisata” può farlo prenotando un unico Ticket: tour+pranzo



DATE MARZO:

Sab. 09 - ore 17:00

Dom. 10 - ore 10:30

Dom. 17 - ore 10:30/17:00

Sab. 23 - ore 17:00

Dom. 24 - ore 10:30

Sab. 30 - ore 17.00

Dom. 31 - ore 10:30



DATE APRILE:

Sab. 06 - ore 10:30

Dom. 14 - ore 17:00

Sab. 27- ore 17:00

Dom. 28 - ore 10:30



Durata tour: 2.30 ore.

Punto d'incontro:

Piazza San Domenico Maggiore

(vicino l’obelisco)

Costi Tour:

Intero € 12

Ridotto € 7 (13 - 17 anni)

Ridotto studenti € 7 (con libretto universitario)

Gratis (0-12 anni)



Prenotazione pranzo

“Sosta Improvvisata” prevede:

Pizza, Cuoppo e bibita a scelta

al costo di €18



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare dalle ore 09.00 alle ore 19,00 :3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

Gallery