C'è chi scende e c'è chi sale: tour a Sant'Antonio ai Monti

Sant'Antonio ai Monti: c'è chi scende e c'è chi sale, je ve porte pe' 'sti scale.

Partenza da Piazza Leonardo, angolo Via Girolamo Santacroce. Scendiamo lungo la via principale per raggiungere il Corso Vittorio Emanuele, già Corso Maria Teresa, costruito verso la metà del XIX secolo per volontà di Ferdinando II. Si tratta della prima “tangenziale” in ordine di tempo, che collega Piazza Mazzini al quartiere di Mergellina. I palazzi nobiliari della zona lasciano i passanti a bocca aperta. Ma, come succede spesso a Napoli, basta girare l'angolo, per cambiare completamente scenario, e trovarsi in un quartiere popolare fatto di stradine strette e panni stesi all'aria aperta. Percorriamo la pittoresca Sant'Antonio ai Monti, tra vicoli e vicoletti, per arrivare nel quartiere di Montesanto, e poi nel mercato della Pignasecca. Avremo modo di osservare le specialità culinarie napoletane: trippa, pizza a portafoglio, pizza fritta, zeppole e panzarotti. Dopo aver deliziato gli occhi, il nostro percorso si concluderà in Piazza Carità, in modo che chi vorrà, potrà fare due passi indietro e cibarsi di tutte (o soltanto alcune) di queste prelibatezze!!!

I posti sono limitati per rispettare le norme anti-covid di distanziamento.

Mascherina obbligatoria.



INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà domenica 21 giugno alle ore 10e30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 giugno alle ore 23.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando nome, cognome e recapito telefonico di tutte le persone per le quali si vuole prenotare.

Contributo richiesto per la visita guidata: 7 euro

Appuntamento domenica 21 giugno alle ore 10e30 in Piazza Leonardo (angolo Via Girolamo Santacroce)



Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

Durata dell'evento: 2 ore circa

link dell'evento: https://www.facebook.com/events/134525357878059/