Totò – Il Principe in Salotto: serata speciale dedicata al più grande comico del '900

MARCO FRANCINI presenta Totò – Il Principe in Salotto

Il Principe in Salotto: una serata speciale dedicata al più grande comico del '900. Insieme alla nipote "Elena Anticoli De Curtis" racconteremo, canteremo, suoneremo e reciteremo le Arti di Totò attore comico e drammatico, autore e compositore di canzoni, scrittore e poeta. Inoltre sarà presentato il libro "Il Principe Poeta" scritto da Elena Anticoli De Curtis e Virginia Falconetti e stampato dalla casa editrice Colonnese and friends

Durante il corso della serata proporremo alcune canzoni di Totò e dei grandi artisti che lo hanno affiancato come Nino Taranto, Pier Paolo Pasolini, Mina, Domenico Modugno, Teddy Reno, Anna Magnani. Potremo ascoltare alcune poesie inedite di Totò tratte dal libro e infine seguire, dalla voce di Elena De Curtis, le storie e gli aneddoti dell'uomo Antonio De Curtis e della sua vita fuori dalle scene.



Marco Francini voce e chitarra

Antonella Maisto voce

Marcello Massa piano

Roberta Frascati voce recitante

interverrà Elena Anticoli De Curtis

info e prenotazioni

333.5690832