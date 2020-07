'Tosca', prova generale in Piazza Plebiscito aperta al pubblico: biglietti gratuiti online

Domenica 19 luglio 2020 alle ore 21.00 in Piazza del Plebiscito, andrà in scena la Prova Aperta di Tosca di Giacomo Puccini (in forma di concerto), con protagonista per la prima volta a Napoli il soprano Anna Netrebko. In occasione di questa prova generale, l’Amministrazione comunale mette a disposizione 750 ingressi gratuiti, richiedibili online così suddivisi:

12 posti riservati per portatori di handicap in carrozzina con relativi accompagnatori

176 posti per portatori di handicap (ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 comma 3) e relativi accompagnatori

188 posti per i giovani under 30

I restanti 372 sono richiedibili liberamente.

Modalità di richiesta degli inviti: l'ingresso è gratuito solo previa prenotazione e successiva conversione della prenotazione in biglietto gratuito.

La prenotazione si effettua, attraverso la compilazione del modulo pubblicato sul sito www.comune.napoli.it a partire dalle ore 12 di domani giovedì 16 luglio.

Il modulo prevede la prenotazione per un massimo di 2 spettatori per singolo indirizzo email.

Il richiedente non potrà effettuare più di una prenotazione.Al termine della compilazione sarà assegnato un codice di prenotazione che dovrà essere convertito in biglietto gratuito presso il botteghino del teatro San Carlo nei seguenti giorni:

Venerdì dalle 10.00 alle 21.00;

Sabato: dalle 10.00 alle 21.00;

Domenica: dalle 10.00 alle 18.00.