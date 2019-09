Giallo a Torre del Palasciano: apericena con Poirot

Sabato 21 settembre Ars Mania ha organizzato un' intrigante apericena con delitto presso la magnifica e panoramicissima terrazza di Torre del Palasciano a Capodimonte.

Gli invitati verranno coinvolti nel mistero che aleggia su una vecchia villa di campagna e dovranno dare il loro contributo per risolverlo.

In un casolare immerso nella brughiera inglese, un pugno di amici di vecchia data si ritrova per passare del tempo assieme. Ma non sanno che il tempo a disposizione per uno di loro è giunto al termine. Un segreto non è mai un segreto se a saperlo è più di una persona e nella Villa tutti sanno ogni cosa. L’unico in grado di trovare la soluzione all’ enigma è l’ispettore Hercule Poirot che, con l’aiuto dei presenti, potrà assicurare il colpevole alla giustizia!

Dopo l’accoglienza avrà inizio lo spettacolo. Cinque attori professionisti guideranno il pubblico verso la soluzione, ogni tavolo potrà condurre il suo personale interrogatorio e raccogliere tutti gli indizi. Poirot vi aspetta alla Villa, il colpevole non confessa ma il bravo investigatore riconosce l’odore della menzogna.

Contributo alla serata: 25 € a persona.

L'iniziativa è a numero limitato e la prenotazione obbligatoria chiamando ai numeri 347/0094457 - 327/7306533.