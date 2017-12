Tombola Vajassa di fine anno al Teatro Portalba

Il 29 e il 30 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Portalba, in via Port'Alba 30, torna La Tombola Vajassa con Nanà, l’originalissimo “femminiello” che proietterà il pubblico nella più verace atmosfera della tradizionale tombola napoletana.

Il gioco nasce nel 1734 da un escamotage: poichè il sovrano aveva proibito durante il Natale il gioco del lotto per questioni religiose, il popolo si sbizzarrì inventando questo gioco con un panariello in cui furono inseriti 90 numeri. Poi furono disegnati i numeri sulle cartelle e così la fantasia popolana trasformò un gioco pubblico in un gioco a carattere familiare.

La serata sarà arricchita da un primo piatto e un dolce della cucina tradizionale napoletana, accompagnati da un bicchiere di vino. La quota di partecipazione è di 25,00 euro.

Lo spettacolo è vietato ai minori di anni 14.

info e prenotazione obbligatoria 081.5499953 – 340.4230980 – manievulcani@gmail.com; www.manievulcani.com – www.visiteguidatenapoli.it. La Tombola Vajassa chiuderà i suoi appuntamenti natalizi con le date del 5 e 6 gennaio.