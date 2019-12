Torna la Tombola Vajassa con Nanà: 90 sfumature di divertimento

TOMBOLA SPETTACOLO con QUEEN NANA' VAJASSA e le sue 90 sfumature di divertimento

Una classica Tombola Napoletana - divertente, irriverente ed esilarante - per rivivere, in uno spettacolo-evento, la più verace atmosfera dei vicoli dei Quartieri di Napoli. Non tutti sanno che la Tombola Napoletana nacque nel 1734 quando, durante il periodo natalizio, proibito il gioco del lotto per ragioni religiose, i napoletani si industriarono creando con i 90 numeri un gioco parallelo e casalingo. Ed è proprio attraverso l’estrazione dei 90 numeri che lo spettacolo prenderà forma e catturerà l'attenzione degli intervenuti. Un originalissimo femminiello napoletano capace, attraverso la magica estrazione dei numeri, di raccontare storie e situazioni tali, da coinvolgere i partecipanti nella più verace atmosfera della tombola napoletana. “chest e a man…e chist è o cul ro panar”, questo l'incipit della tombola, secondo la smorfia più colorita che abbiate mai sentito!

Nel corso della serata sarà offerto, a buffet, un primo piatto ed un dolce della cucina tradizionale napoletana con un buon bicchiere di vino. Visto il carattere folcloristico e spettacolare della serata, sono previste solo tante risate e premi piccanti.

Calendario degli spettacoli 2019

sabato 7 dicembre ore 21.15 – 25,00 euro a persona

sabato 14 dicembre ore 21.15 – 25,00 euro a persona

sabato 21 dicembre ore 21.15 – 20,00 euro a persona

giovedi 26 dicembre ore 21.15 – 25,00 euro a persona

venerdi 27 dicembre ore 21.15 – 25,00 euro a persona

sabato 28 dicembre ore 20.30 –10,00 euro a persona (Teatro SALVO D’ACQUISTO)*

domenica 29 dicembre ore 21.15 – 25,00 euro a persona



Teatro TRAM PORTALBA - via port'Alba 30 - Napoli (nei pressi di piazza Dante)

*Teatro Salvo D’Acquisto via Via Raffaele Morghen, 58 Napoli (parcheggio custodito)



Info e prenotazioni 081 549 9953- 340 4230980 - 335 7851710

Si prega di prenotare per tempo, spettacoli a numero programmato