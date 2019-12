Tombola Vajassa: l'appuntamento di Natale con la scostumatissima tombola napoletana

Domenica 8 Dicembre 2019 torna la tombola dei femminielli più divertente di Napoli “la Tombola Vajassa”: un vero e proprio fenomeno di massa, citato nei libri e consigliato nelle guide turistiche.

Si tratta della spettacolarizzazione del gioco della tombola così come viene giocato nei “bassi” dei quartieri più popolari ( e per questo più coloriti ) di Napoli esclusivamente da femminielli e donne (anche se alla Tombola Vajassa possono partecipare anche gli uomini).

Il femminiello estrae i numeri dal panaro proclamando ad alta voce il loro significato secondo la smorfia napoletana. E qui sta il divertimento: man mano che i numeri escono, il femminiello li associa creando una storia che si forma dalla casualità del sorteggio e dalla sua fantasia con un linguaggio fantasioso e colorito.

Primo appuntamento con la Tombola Vajassa di Insolitaguida per questo Natale 2019, domenica 8 dicembre ore 20:00 presso il Caffè Teatro (Piazza Municipio), cui seguiranno tantissime altre date (Sabato 21 e 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 Dicembre e 1 – 4 – 5 – 6 – 11 – 18 – 25 Gennaio 2020)

Prima dello spettacolo è prevista una cena servita ai tavoli (antipasto, primo piatto e dolce) accompagnata da acqua e un buon calice di vino, ideale per migliorare il tono della serata.

Ogni spettacolo riserverà sorprese uniche in quanto molto dipende dal pubblico in sala e soprattutto dai numeri che verranno estratti dallo scoppiettante femminiello. Non sono previsti premi in denaro ma solo tantissime risate e premi peperini offerti dal sexy-shop Il Tempio dell’Eros (Casoria e Pozzuoli).

Alle date previste è sempre possibile aggiungerne altre su richieste di gruppi, CRAL, tour operator.

Trattandosi di una cena spettacolo a numero chiuso è obbligatoria la prenotazione chiamando lo 081 1925 69 64 o il 338 965 22 88, tramite l’app Insolitaguida Napoli oppure tramite il sito dedicato all’evento www.tombolavajassa.it.