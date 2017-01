Cena e Tombola Vajassa

Dopo il successo del periodo Natalizio Sabato 28 Gennaio da Filumè Bistrot Napoletano si replica con la tombola dei femminielli più divertente di Napoli "la Tombola Vajassa": un vero e proprio fenomeno di massa, citato nei libri e consigliato nelle guide turistiche.

Si tratta della spettacolarizzazione del gioco della tombola così come viene giocato nei "bassi" dei quartieri più popolari ( e per questo più coloriti ) di Napoli esclusivamente da femminielli e donne ( anche se alla Tombola Vajassa possono partecipare anche gli uomini). Il femmenello estrae i numeri dal panaro proclamando ad alta voce il loro significato secondo la smorfia napoletana. E qui sta il divertimento: man mano che i numeri escono, il femmenello li associa creando una storia che si forma dalla casualità del sorteggio e dalla sua fantasia! Il linguaggio utilizzato è quanto di più fantasioso e colorito si riesce a immaginare, senza alcun pelo sulla lingua e ovviamente senza limiti alla fantasia ma soprattutto alla volgarità .... E' la tombola dei femminielli! Ovviamente nel caso della Tombola Vajassa i doppi sensi e le continue allusioni sessuali rimangono ma il Femminiello riesce a farlo senza mai scadere nel volgare esprimendosi in un dialetto napoletano che risulta comprensibile a tutti, perfino da stranieri! I Napoletani e i turisti scelgono la tombola del femminiello di Insolitaguida proprio per questo: sano divertimento unito all'allegra compagnia ed un'organizzazione impeccabile. E' troppo facile inveire contro il pubblico per farlo ridere ma quanti ( femminielli e non) riescono a intrattenere un pubblico senza mai scadere nel volgare?

Prossimo appuntamento con la Tombola Vajassa Sabato 28 Gennaio ore 21:00 da Filumè Bistrot Napoletano nel cuore di Napoli( P.zza del Gesù Nuovo 33, Napoli ). Prima dello spettacolo è prevista una piccola cena servita ai tavoli ( antipasto, primo piatto e dolce) accompagnata da acqua e vino, utile per migliorare il tono della serata.