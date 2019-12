Tombola Vajassa: una scostumatissima tombola napoletana

Domenica 22 Dicembre 2019 torna la tombola dei femminielli più divertente di Napoli “la Tombola Vajassa”: un vero e proprio fenomeno di massa, citato nei libri e consigliato nelle guide turistiche. Si tratta della spettacolarizzazione del gioco della tombola così come viene giocato nei “bassi” dei quartieri più popolari (e per questo più coloriti) di Napoli esclusivamente da femminielli e donne (anche se alla Tombola Vajassa possono partecipare anche gli uomini). Il femminiello estrae i numeri dal panaro proclamando ad alta voce il loro significato secondo la smorfia napoletana. E qui sta il divertimento: man mano che i numeri escono, il femminiello li associa creando una storia che si forma dalla casualità del sorteggio e dalla sua fantasia! Il linguaggio utilizzato è quanto di più fantasioso e colorito si riesce a immaginareabile.

Prima dello spettacolo verranno offerti dolci natalizi e spumante.

Location dell’evento il centralissimo Caffè Teatro Angioino (a due passi da Piazza Municipio – Napoli).

A questa data ne seguiranno tantissime altre date in formula cena spettacolo (25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 Dicembre e 1 – 4 – 5 – 6 – 11 – 18 – 25 Gennaio 2020)

Ogni spettacolo riserverà sorprese uniche in quanto molto dipende dal pubblico in sala e soprattutto dai numeri che verranno estratti dallo scoppiettante femminiello! Non sono previsti premi in denaro ma solo tantissime risate e premi peperini offerti dal sexy-shop Il Tempio dell’Eros (Casoria e Pozzuoli).

Alle date previste è sempre possibile aggiungerne altre su richieste di gruppi, CRAL, tour operator.

Trattandosi di una cena spettacolo a numero chiuso è obbligatoria la prenotazione chiamando lo 081 1925 69 64 o il 338 965 22 88, tramite l’app Insolitaguida Napoli oppure tramite il sito dedicato all’evento www.tombolavajassa.it.