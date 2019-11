Torna a Napoli la Tombola Storica di 285 anni fa. L'appuntamento è per domenica 15 dicembre 2019, alle ore 16,00 con il flashMob (dai palazzi storici usciranno nobili e popolani che rievocheranno, per le vie dei decumani, i festeggiamenti per l'arrivo a Napoli del Re, Carlo di Borbone dalla Spagna). Seguirà lo spettacolo a S.Lorenzo Maggiore con inizio alle ore 17,00 e replica alle ore 19,00.



TOMBOLA STORICA del 1734 ®

di Davide Brandi



LO SPETTACOLO PIÙ ISTRUTTIVO E DIVERTENTE DEL NATALE



Non chiamatela “tombolata”! TOMBOLA STORICA NAPOLITANA DEL 1734 A LLENGUA NAPULITANA è uno spettacolo recitato in abiti d’epoca, scritto da Davide Brandi.

Un viaggio nella Napoli del ‘700. È il racconto della storia del lotto, d’‘a BBONAFFICIATA, in base all’originaria smorfia proprio di quell’epoca, quando il numero 1 non era associato all’Italia (che di fatto non esisteva) ma al SOLE, così come il numero 6 era la LUNA, ecc…

Tombola Storica racconta i personaggi dell’epoca, da Carlo di Borbone a Maria Amalia di Sassonia, da Ferdinando I a Maria Carolina d’Asburgo, da Bernardo Tanucci a Padre Gregorio Rocco, e li fa parlare in base ai reali avvenimenti.

Tombola Storica è un libro scritto sia in lingua italiana (prima parte) che in lingua napoletana (seconda parte). Una ricerca storica sui giochi d’azzardo che parte dagli antichi romani (feste Saturnali) e giunge sino ai giorni nostri. È economia, statistica, cabala, sociologia, letteratura napoletana....con tanti aneddoti e tante storie interessanti.

Ma Tombola Storica è anche un gioco. Si interagisce col pubblico facendo rivivere gli antichi maritaggi con l’assegnazione delle doti alle donzelle dei Pii Istituti della città di Napoli, e con l’estrazione del lotto, spettacolarizzando ogni numero estratto con scenette e recitazioni dalla letteratura napoletana...

Ma questo, e tanto altro, sarà possibile scoprirlo durante lo spettacolo...

