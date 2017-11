'A Tombola Scostumata cu 'a merenna: spettacolo di Natale

SABATO 9 DICEMBRE 2017



‘ A TOMBOLA SCOSTUMATA CU ‘A MERENNA SPETTACOLO



NATALE è alle porte, si avvicina il periodo più bello dell’anno e con esso la magica e caratteristica atmosfera che lo contraddistingue alla riscoperta, di quegli antichi e tradizionali valori tipici delle festività natalizie. Quale miglior modo quindi per dare il benvenuto all’ultimo mese dell’anno nel pieno contesto della tradizione natalizia partenopea se non con la caratteristica tombolata? Gioco tipico ed emblema secolare dei giorni più belli dell’anno, miscuglio di culto, rito, tradizione e perché no anche un pizzico di superstizione. Ebbene, anche noi vogliamo dare il nostro benvenuto alle festività ormai imminenti con la caratteristica Tombola Scostumata cu ‘a Merenna Spettacolo.

Una serata all’insegna dell’amicizia e allegria. Uno spettacolo nello spettacolo, esilarante, irriverente, coinvolgente, entusiasmante, divertente.

Due ore e mezza di risate a crepapelle dove il pubblico sarà coinvolto all’interno dello spettacolo stesso dalle performance delle due testimonials della serata, reduci dai recenti successi ottenuti ai musical di Broadway; madame MON CHERI e lady MORGANA.

Al pubblico partecipante, una volta accomodato ai tavoli loro riservati, sarà servito un goloso ed abbondante panino ripieno, a scelta tra:



salsiccia e friarielli o altro contorno

provola e peperoni o altro contorno

prosciutto e peperoni o altro contorno



abbondante bicchiere di vino



Ma già durante la degustazione inizieranno le performance delle due nostre vedette internazionali che provvederanno così a riscaldare l’atmosfera festosa della serata, serata che raggiungerà il clou nel corso delle due tombolate di fila intervallate da esilaranti esibizioni delle due divine.



Quota di partecipazione

€ 18 a persona



la quota comprende:

panino imbottito a scelta

bicchiere di vino o altra bevanda ( coca-cola, aranciata )

1 cartella per la prima passata tombola



la quota non comprende:

acquisto seconda cartella pari ad € 1 per seconda passata tombola

eventuale consumazione e/o bevanda extra

eventuale parcheggio auto a pagamento nel garage adiacente il locale.



N.B.

per chi arriva con auto possibilità di parcheggio a pagamento garage adiacente ristorante, bar “Della Fontana” o in alternativa lo spazio esterno il locale.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO E NON OLTRE IL 7 DICEMBRE 2017 CONTATTANDO ESCLUSIVAMENTE I SEGUENTI RECAPITI

CELL. 3405365852

WHATSAPP. 3317100447

IN AMBEDUE I CASI INDICARE: PROPRIO NOMINATIVO, RECAPITO DI CELLULARE ED IL NUMERO DI PARTECIPANTI.

SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI EVITARE LA PRENOTAZIONE GLI ULTIMI GIORNI ANTECEDENTI L’EVENTO POICHE’ LA CAPIENZA DELLA SALA E’ NON OLTRE I 70 POSTI.



L’EVENTO SI SVOLGERA’ CON LA PRESENZA MINIMA DI 35 PARTECIPANTI.



A cura dell’associazione culturale Antarecs