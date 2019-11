Torna la tradizionale "Tombola Scostumata" al Vic Street

Vic'Street

in via Giuseppe Martucci Napoli 44

PRESENTA

La Tombola Scostumata

Domenica 08 Dicembre ore 21.00

Info e prenotazione allo 081662423

cell.:3356215087

come da tradizione tipica Napoletana, VIC' STREET organizza la tombola scostumata tra numeri impazziti e raffica di male parole dette a ritmo della poesia dall'artista Michele sarete coinvolti in una serata spettacolo tutta da ridere provare per credere!



Menu a partire da

€15,00 pietanza + spettacolo

bevande extra