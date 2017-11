"47 il morto che parla": Tombola con delitto

Giovedì 21 Dicembre 2017

ore 21,00

presso il Vic' Street

Tombola con Delitto



Trama:

A Napoli durate il periodo di natale si organizzano varie tombole scostumate, musicali, ballate. Ed e proprio durante una tombola di queste che succede il fattaccio: Silvano o Femminiello collaborava da tempo con il suo gruppo di artisti Federica la Ballerina, Giuseppe il Cantante, Sara l’attrice e Mario il presentatore la sera del 21 dicembre il gruppo era stato chiamato al Vic’ Street e doveva tirare la tombola, ma proprio quando si era pronti per giocare, Silvano viene trovato morto...e quel che e peggio pare che l’Assassino abbia organizzato tutto e se la tombola non verrà portate al termine un commensale morirà. Quindi tocca a i 4 personaggi riamasti, Federica, Giuseppe, Sara e Mario portare avanti la serata ed aiutare il Pubblico a trovare L’Assassino di Via Martucci.

Tocca a Te svelare il Mistero che si nasconde tra i vicoli della città....



*Interpreta il migliore detective

*Ricevi l'attestato di investigatore

*Sarai scelto tra i migliori detective delle nostre cene con delitto per partecipare come protagonista al delitto di Carnevale 2018 In MISTERY!

*Vinci il gioco Cruedo per allenarti con i tuoi amici

Menu:

10,00 Cokatail e Spettacolo

15,00 euro piccolo coktail di benvenuto + Panino + Bevenda

20,00 euro piccolo coktail di benvenuto + Panino + Bevenda + Sfizioseria

5,00 euro piccolo coktail di benvenuto + Antipasto + Panino o Primo Piatto + Bevenda + assaggio dolce



info e prenotazione allo 081662423 oppure 3387981020 oppure 3356215087



A seguire

SI BALLA SUI TAVOLI STILE TAVERNA