"Together for your future" al Boston Extend

Sabato 21 Dicembre 2019, Boston Extend, scuola di inglese, propone l'evento TOGETHER FOR YOUR FUTURE.

Un'intera giornata dedicata alle famiglie.

In programma:



- lezioni gratuite a partire dalle 10:00

- lezioni divise per età per bambini a partire dagli 8 anni e per i genitori

- attività adatte a bambini e adolescenti

- lavoretti

- gadget e premi



E per i partecipanti che vorranno aderire ai nostri corsi, SOLO PER SABATO 21:



- quota d'iscrizione gratuita

- unica rata per tutta la famiglia

- inizio pagamenti a Febbraio 2020



Per partecipare, inviate un messaggio su messenger o chiamate al numero 08118914417