Tina Femiano al Teatro Scarpetta con “OperAperta/Per me Donna”

Continua la stagione in abbonamento del Teatro Mario Scarpetta a Ponticelli con un'attrice di razza come Tina Femiano ed il suo spettacolo “OperAperta/Per me Donna”.

Nella sala di Strada Provinciale Madonnelle, domenica 10 novembre alle ore 18.30, con la regia, la danza e la selezione musicale di Elena D’Aguanno e la collaborazione coreografica di Sabrina D’Aguanno, la popolare e apprezzata Femiano presenterà un lavoro trascinante e intimistico imperniato sui testi di Eduardo De Filippo, Manlio Santanelli e Patrizia Rinaldi.

Per il Teatro Mario Scarpetta un lavoro a tu per tu con il pubblico capace di attraversare e penetrare l'essenza di grandi commediografi universali fino a giungere alle tematiche di una scrittrice dei nostri tempi.