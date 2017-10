Thomas B. Kirsch con "Gli Junghiani" all'Ordine Psicologi Campania

Giovedì 12 ottobre 2017 alle 18:30 presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Campania in Piazzetta Matilde Serao 7 a Napoli, si terrà l'evento di presentazione del testo "Gli Junghiani - Una prospettiva storica e comparata", scritto da Thomas B. Kirsch, Psichiatra, già Presidente IAAP e già Docente del Centro Medico di Stanford, oggi esercita a Palo Alto in California.



A partire dalle 18:30, dopo i saluti della Presidente dell'Ordine Psicologi Campania Antonella Bozzaotra, la Vicepresidente dell'Ordine Psicologi Campania Lucia Sarno, introduce e modera gli interventi di Massimiliano Scarpelli, Psicologo Psicoterapeuta, Responsabile delle sezione napoletana dell’ AIPA e Analista didatta AIPA, Melania Ametrano, Psicologa Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPA, e Alessandra De Coro, Analista junghiana, membro didatta AIPA, già Prof. ordinario di "Psicologia dinamica" presso l'Università "La Sapienza" di Roma, che discuteranno del libro con i curatori, Franco Castellana, Neurologo, Didatta AIPA e socio IAAP, membro con incarico didattico AISPT, socio ISST e fondatore LAI, e Silvia Presciuttini, Psicologa, Analista junghiana, Didatta AIPA, socio IAAP e membro del direttivo del LAI.



Nel libro Kirsh, già autore della biografia "A Jungian Life", traccia la storia del movimento della psicologia analitica dalla sua origine nel 1913. L'autore, che ha sempre vissuto nell'ambiente, racconta la crescita e la diffusione del movimento junghiano in tutto il mondo e narra dei successi, delle rivalità personali e dei dissapori teorici che hanno attraversato la storia degli analisti junghiani.