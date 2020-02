Torna TheFork Festival: sconti del 50% anche in tanti ristoranti di Napoli

Ritorna il TheFork Festival, evento organizzato da TheFork, app numero uno in Europa per cercare e prenotare il ristorante online. Dal 20 febbraio al 4 aprile - per oltre un mese - 2.000 ristoranti in tutta Italia offrono sconti del 50% alla cassa, bevande comprese e niente coupon.

Gli sconti sono validi solo per le prenotazioni effettuate dall’app e dal sito di TheFork fino a esaurimento dei coperti in promozione disponibili. Per essere valido lo sconto deve apparire in tutti gli step della prenotazione e nella mail di conferma.

Ecco qualche esempio di ristoranti che offrono lo sconto del 50% a Napoli:

Rabona Pane e Pallone – il posto giusto per gli amanti del buon cibo e dello sport. Qui potrete seguire le partite della vostra squadra del cuore gustando taglieri, hamburger o insalatone.

Enoteca Fiordigusto – qui a fare da padrone è il buon vino, che accompagna un’eccellente cucina campana che segue la tradizione ma con creatività.

Omu Restaurant – in questo ristorante INSIDER potrete fare un vero e proprio viaggio nei sapori della cucina giapponese immersi in una location moderna ed elegante.

Emozioni – in questo ristorante del Vomero a farla da padrone è la cucina di pesce declinata sia con piatti della tradizione partenopea sia attraverso sperimentazioni.

Nam 43 – per gli amanti della cucina partenopea questa è una tappa obbligata. Da Nam 43 potrete gustare dal cuoppo di calamarelle fritte al tipico ragù napoletano.