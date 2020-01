Sabato 1 febbraio, speciale appuntamento con "La Caverna infestata", Theatre Escape Room al Museo del Sottosuolo.

Quattro Stanze. Una sola soluzione. Sessanta minuti. Quattro squadre, un solo vincitore.

Un gioco interattivo mozzafiato che tiene col fiato sospeso fin quando non si riesce a riacquistare la libertà. Enigmi da risolvere, antichi cimeli da trovare per poter passare alla stanza successiva. Ed infine una sorpresa che chiarirà l'oscura catena di eventi a coloro che saranno in grado di salvarsi, nelle splendide stanze e cunicoli del Museo del Sottosuolo. Luogo antico di storia e mistero.

Una nuova versione di Escape Room che sovverte totalmente il concetto di lavoro di squadra. Ogni giocatore muove pensieri e pedine prima di tutto per se stesso, e poi in collaborazione con la squadra più veloce, perché nessuno può permettersi di rimanere indietro.

STORIA: Un fantasma popola Museo del Sottosuolo ed il suo scopo è di tenere le sue vittime bloccate il più a lungo possibile, poiché ciò di cui si nutre è la loro energia. Per questo motivo il tempo è un fattore fondamentale. L’anima del giocatore viene risucchiata lentamente, ma inesorabilmente, in 60 minuti. Ed è per il riscatto di essa che si gioca, fino alla fine. A coloro che arrivano nella seconda stanza, la dimora del fantasma viene data la possibilità di localizzare il fantasma, risolvere l’enigma finale, e liberarlo. E finalmente, dopo averlo visto, USCIRE!

Format:

Il format studiato appositamente per il Museo del sottosuolo dalla Chiave di Artemysia, si svolge in quattro diverse sale, dove da quattro diverse squadre vengono svolti gli stessi enigmi. Le squadre che riescono a decifrare gli enigmi in tempo accedono negli ultimi 10 minuti dei previsti 60 ad una quinta sala, dove si svolgerà la fine del gioco. Al termine dei 60 minuti un attore in veste di fantasma eseguirà al pubblico un monologo dove spiega la storia che lo ha portato a maledire quel luogo.

Turni ore 20.30 | 22.00

Durata: 1 ora

Costo: € 15

Prenotazione obbligatoria

Per INFO E PRENOTAZIONI:

328 0115044 - 371 4285438

mail: lachiavediartemysia@gmail.com