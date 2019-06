Doppio Live music con The Tree oF ArTS nel centro di Napoli

Domenica 9 giugno al Bourbon Street appuntamento con The Tree of ArtS

primo set ore 20:30

secondo set 21:30

ingresso gratuito



The Tree of ArtS questa settimana propone un doppio concerto live + jam session.

Nel primo set avrà luogo un concerto in piano solo di Lorenzo Campese.

Nel secondo set si esibirà the trio varts, composto da Fabiana "Bia" Manfredi alla voce, Dario Guidobaldi alla batteria, e Lorenzo Campese al piano e tastiere.



A seguire Jam-Session. I musicisti presenti potranno suonare in jam.