Cinema d’autore: appuntamento al The Space con “Vittoria e Abdul” di Stephen Frears

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna di The Space dedicata agli amanti del moderno cinema d’autore: il settimo film proposto da “I Love Cinema” per lunedì 20 novembre sarà “Vittoria e Abdul”, diretto dall’inglese Stephen Frears (Le relazione pericolose, Alta fedeltà, The Queen – La Regina) e interpretato da Judi Dench e Ali Fazal. La pellicola, introdotta dal video dei critici Giorgio Viaro e Maurizio Porro (Corriere della Sera), .

Basato sull'omonimo libro di Shrabani Basu, il film è ispirato alla storia vera dell’amicizia tra la regina Vittoria (Judi Dench) e il suo segretario indiano Abdul (Ali Fazal), nata durante gli ultimi anni del regno della sovrana britannica. L’umile impiegato Abdul Karim viene scelto per puro caso per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale della regina e imperatrice. L’amicizia tra i due si farà con gli anni sempre più salda e intima, al punto da generare non pochi attriti con la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono.

La rassegna sarà nei multisala The Space di Bologna, Catanzaro, Corciano, Firenze, Genova, Grosseto, Limena, Livorno, Milano Odeon, Montesilvano, Napoli, Parma Barilla, Pradamano, Quartucciu, Roma Moderno, Rozzano, Silea, Terni e Vimercate.

Gifted - Il dono del talento (di Marc Webb)

Da una storia vera (di Roman Polanski)

La signora dello Zoo di Varsavia (di Niki Caro)

Ogni tuo respiro (di Andy Serkis)