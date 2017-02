"The Room": cena spettacolo per entrare nel mondo del mistero

Domenica 02 Aprile presso il Vic Street via Giuseppe Martucci 44 Napoli arriva un Nuovo Format: Suspance con la Cena Spettacolo The Room

Entra nel mondo del Mistero, invita gli amici crea una squadra e attraverso indizi e enigmi prova ad uscire dalla stanza Vic'Street che per l'occasione si trasformerà in un reparto psichiatrico, avrai solo 60' MINUTI per uscire dalla stanza dell'orrore tra pazzi veri e finti ... scopri chi ha rubato la chiave del reparto ...

info 081662423 cell.:3387981020 Oppure 3356215087