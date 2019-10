The Pucciarelli Group Live Jazz & Jam Session

Martedì 22 ottobre 2019

Live_Jazz

Ore 21:00 - 22:30

Santa Cecilia Jazz Club Napoli

Via Montecalvario, 34

tel. 3357466327



Giuseppe Pucciarelli - Chitarra

Sam Knight - Sassofono

Gianfranco Coppola - Contrabbasso

Marco Gagliano - Batteria



Il Pucciarelli Group é il nuovo progetto del chitarrista e leader della band, Giuseppe Pucciarelli.



Il gruppo comprende alcuni dei musicisti piu interessanti della scena jazz londinese tra cui Sam Knight (Tenor & Soprano Saxophone), Ed Rice (Piano & Keyboard), Aldo Capasso (double bass), Jack Yardley (drums) and Giuseppe Pucciarelli ( guitar). La band, formatasi alla prestigiosa Guildhall School of Music di Londra ad inizio del 2018, ha appena registrato un nuovo disco intitolato ‘Feel Free To Feel Free’, disco che verrà a breve pubblicato. La band si inspira molto al jazz di scuola Britannica (Kenny Wheeler, John Taylor, The Impossible Gentlmen etc.), seppur le influenze americane (Mike Brecker, Pat Metheny, Keith Jarrett etc.) possono facilmente essere percepite.



Dal 21 al 27 ottobre pucciarelli sarà in tour in Italia con Sam Knight, sassofonista inglese per presentare li nuovo disco, registrato a Londra a Maggio 2019. Il quartetto sarà completato da Aldo Capasso al contrabbasso e Marco Gagliano alla batteria.



Il disco uscirà a Dicembre su tutte le piattaforme digitali.



Inizio Jam_Session ore 23:00

A conclusione del concerto prenderà inizio la consueta jam-session aperta a chiunque desideri partecipare.



Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia.

Prima consumazione 10€ al tavolo.

Free Entry in piedi presso Area Bar interna ed esterna alla Sala.

dalle ore 23.00 Free Entry musicisti Jam Session.



Consumazione obbligatoria. E' possibile prenotare la cena in convenzione.



Per informazioni 081 406800 presso Hotel Toledo adiacente la Sala Santa Cecilia

prenotazioni WhatsApp al 3357466327.



La Sala Santa Cecilia è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare-Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale di Napoli dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala.