The Poetry Brothel, mostra di Diambra Mariani e Francesco Mion

Serata di inaugurazione della GALLERIA FIAF NAPOLI con l’esposizione di una bella e interessante mostra, realizzata grazie al Dipartimento Gallerie FIAF in collaborazione con LEICA Italia



THE POETRY BROTHEL di Diambra Mariani e Francesco Mion, inaugurazione martedì 11/06/2019 ore 17.00 all’interno della Stazione MM Napoli GIANTURCO, ingresso libero

orari: mar e ven 17.00-19.00 | sab 10.00-13.00 - 17.00-19.30

Tutte le foto sono state scattate tra il 2015 e il 2018 a Barcellona e Madrid (Spagna), durante gli eventi organizzati da Prostibulo Poetico Barcelona. "The Poetry Brothel è un evento poetico unico e coinvolgente che porta la poesia al di fuori delle aule e la colloca negli interni lussureggianti di un bordello. Basato sul concept dei bordelli fin-de-siecle di New Orleans e Parigi, molti dei quali funsero da rifugio sicuro per giovani artisti d'avanguardia”