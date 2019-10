The Original Blues-Rock Jam Session è un appuntamento musicale in cui diversi musicisti s'incontrano sul palco, pronti a sperimentare e collaborare con i nuovi colleghi per creare live improvvisato.



La Jam Session sarà diretta e capitanata da Peppe o Blues, musicista con oltre trent'anni di carriera, durante i quali ha solcato i palchi dei festival di mezzo mondo e che annovera collaborazioni con Buddy Miles e Michael Coleman e importanti aperture dei concerti di Stevie Ray Vaughan, Miriam Makeba, Tommy Castro e recentemente di Fabrizio Moro.



L'evento è aperto a:



musicisti di ogni genere, con voglia di sperimentare e pronti a trovare nuove collaborazioni;

appassionati di musica live in tutte le sue forme, predisposti a lasciarsi trasportare dalla musica improvvisata.

In questa stagione dedicheremo uno spazio alle nuove band che vogliono presentare uno showcase [contattateci se avete esigenze particolari di palco].



L'appuntamento è per Martedì 29 ottobre, all'ALICE'S RESTAURANT di Bacoli (NA).