The Noiserz in concerto

Nuovo concerto in città per i giovanissimi The Noiserz, band electro-rock che ha fatto tanto parlare in occasione delle prime puntate di XF11.

La formazione è composta da Domenico Ardizio (voce e piano), Antonio Falanga (basso elettrico, synth e voce), Thomas Mollo (chitarra elettrica) e Vincenzo Ceriello (batteria, synth e loops).

Dopo un’intensa attività live, nel 2015 la band vince il “Festival Nazionale Giovani Talenti” ricevendo il premio da Mara Maionchi, che presiedeva la giuria. Nello stesso anno inizia il percorso di produzione artistica con l’etichetta Casa Lavica Records, con la quale pubblicano il loro primo EP Escape nel giugno 2017.

Il sound della band è caratterizzato da un cross-over di generi, quali rock, drum ‘n’bass, R&B, elettronica, dance.

I loro artisti di riferimento sono: Moderat, The Prodigy, Daft Punk, Woodkid, Muse. Nei testi, in lingua inglese, raccontano la loro generazione in modo diretto.