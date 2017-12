The Noiserz: la band partenopea presenta l'EP "Escape"

Dopo l'esperienza a XF11 presentano dl vivo l'EP "Escape" pubblicato da CasaLavica records (Urban Strangers, Gionata Mirai, Rufus, Fuossera...). Dopo l'esperienza primaverile al Festival Napoli Comicon 2017 il quartetto composto dai giovanissimi da Domenico Ardizio (voce e piano), Antonio Falanga (basso elettrico, synth e voce), Thomas Mollo (chitarra elettrica) e Vincenzo Ceriello (batteria, synth e loops) si esibirà per la prima volta in un club partenopeo.



The Noiserz è una band electro-rock nata a Sant'Anastasia (Na) nel 2012.

Dopo un'intensa attività live, nel 2015 la band vince il "Festival Nazionale Giovani Talenti'' ricevendo il premio da Mara Maionchi, che presiedeva la giuria.

Nello stesso anno inizia il percorso di produzione artistica con l'etichetta "Casa Lavica Records", con la quale hanno pubblicato il loro primo EP ESCAPE

Il sound della band è caratterizzato da un cross-over di generi, quali rock, drum 'n'bass, R&B, elettronica, dance.

I loro artisti di riferimento sono: Moderat, The Prodigy, Daft Punk, Woodkid, Muse.

Nei testi, in lingua inglese, raccontano la loro generazione in modo diretto e consapevole.

Alle spalle vantano la partecipazione a numerosi festival affiancando artisti come James Senese, Marco Zurzolo, Foja, Meganoidi, Allabua, Clementino, 99 Posse. Di recente sono stati selezionati per il cast live del prestigioso festival del Fumetto Napoli Comicon 2017 suonando dinanzi a migliaia di persone. Non vi resta che ascoltarli!



