The Musical Box in concerto all'Augusteo

The Musical Box, la band canadese famosa in tutto il mondo per la capacità di far rivivere le emozioni del repertorio e dei costumi dei Genesis, tornano in Italia a novembre 2017 per presentare The Black Show, una versione unica di Selling England by The Pound, album che ha lanciato i Genesis e Peter Gabriel nell’universo delle rockstar.

A Napoli l'appuntamento è al Teatro Augusteo l'8 novembre 2017