The Liberation Project live a Napoli per l'anteprima del Festival Ethnos

Il 12 luglio al Maschio Angioino, uno straordinario evento, anteprima del Festival Ethnos, dove si fondono stili sudafricani, italiani e cubani, musica rock e world.

The Liberation Project è un collettivo di musicisti formato da:

Cisco Bellotti (Italia - ex Modena City Ramblers)

Roberto Formignani (Italia - The Bluesman)

Phil Manzanera (UK/Cuba - Roxy Music / Pink Floyd)

N'Faly Kouyaté (Guinea - Afro-Celt Sound System)

Dan Chiorboli (Sudafrica)

Neill Solomon (Sudafrica)

Tebogo Sedumedi (Sudafrica)

Peter Djamba (Sudafrica)

Kabelo Seleke (Sudafrica)

Lindi Ngonelo (Sudafrica)

Il gruppo è visto come rappresentante del Sudafrica e portatore di un messaggio positivo di speranza. Il tour è per questo denominato "Friendship and Solidarity tour".

Il concerto dal vivo è una fusione di musica rock e world, è un up - tempo emotivo e pieno di grande musicalità. Questo progetto ed il suo contest nascono da un'idea di Dan Chiorboli, nato in Italia e cresciuto in Sudafrica durante l'era dell'apartheid e sono approvati da S. E. Prof. Shirish M. Soni, Ambasciatore della Repubblica del Sudafrica in Italia e hanno il pieno appoggio del Dipartimento di Arte e Cultura e il sostegno del Governo Sudafricano oltre ad essere supportato dall'Ambasciata di Cuba a Roma.

The Liberation Project rappresenta un'opportunità di mostrare la forza dell'amicizia e della solidarietà sotto forma di musica.

Direzione artistica: Gigi Di Luca

Una produzione: La Bazzarra

Ingresso: 12 euro + prevendita - Info: 0818823978 / info@labazzarra.com



Ethnos - Festival Internazionale di Musica Etnica, nasce nel 1995 con l’intento di recuperare le arcaiche tradizioni dell’area vesuviana, da allora ha allargato il suo raggio di azione, diventando uno dei maggiori osservatori di musica etnica e uno tra i festival di musica più importanti e attesi d’Italia, che porta avanti la convinzione che la musica facilita la comunicazione e favorisce l’incontro fra culture e che attraverso essa si può iniziare quel dialogo interculturale che è ormai un’esigenza imprescindibile.

Grazie all’altissima qualità delle proposte che da sempre offre, Ethnos si è accreditato, guadagnando notorietà internazionale, anche grazie al sostegno avuto fin da sempre da Enti pubblici che hanno riposto grande fiducia nella manifestazione e che hanno fatto si che grossi artisti e gruppi ancora incontaminati di paesi lontani si potessero esibire a Napoli e nelle città vesuviane.

Fregiandosi del merito di aver portato sul nostro territorio grandi artisti internazionali, immagine tangibile di mondi e culture lontani, il festival, che tradizionalmente si svolge nel mese di luglio e settembre, è una manifestazione itinerante seguito ogni anno da 40.000 spettatori, che parte da Napoli e che si espande nei comuni di Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Castellammare di Stabia, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Massalubrense, Casandrino e Bacoli ed è patrocinato e sostenuto dalla Regione Campania, dalla Provincia di Napoli, dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, dal Patto del Miglio d’Oro.

La rassegna si rivolge ad un pubblico interessato alla scoperta dei luoghi storici, delle bellezze paesaggistiche, attratto dall’ascolto dei concerti di musica popolare, dei grandi nomi della musica etnica, nonché amanti della cultura e dei percorsi intellettuali di riscoperta delle tradizioni etniche dei popoli della terra.