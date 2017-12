Ascom Anacapri & 'the 99% Agency' presentano:



The Fog Eaters Band in: 'Chicago Blues Winter Live Show'

Esibizione dal vivo della Band Fog Eaters.

La Band è formata da Andrea Pititto (chitarra), Giorgio Pinna (voce e armonica), Martin Iotti (basso), Oscar Abelli (batteria).



Fog Eaters è un quartetto House Rockin' Blues italiano nato nel 2013 dall'unione artistica di musicisti professionisti, costantemente in tour in Europa e USA.

Il loro repertorio ha come protagonisti brani tratti dalle discografie di Jimmie Vaughan, The Faboulous Thunderbirs, Ronnie Earl, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson, e brani inediti della Band.

Ha come protagonista indiscusso il blues elettrico di Chicago insieme al Texas blues.

Tra i generi prediletti dal quartetto non mancano i rock’n roll, i boogie e gli swing anni ’50.



Giorgio Pinna è armonicista, cantante e compositore.

Dapprima, autodidatta, letteralmente folgorato dalle sonorità della blues music e dai grandi bluesman degli anni '70, in particolare da Muddy Waters! E così, inizia sin da giovanissimo a suonare l'armonica blues. In seguito, si appassiona allo studio del canto armonico e delle diplofonie. Ha dato vita a progetti musicali come Big Fat Mama, Poor Boys, H-Bomb.

Ha collaborato con Will Weldon Roberson, James Thompson e molti altri.

Ha suonato con le sue Bands in rassegne e locali importanti, sia in Italia che all'estero, come Ground Zero Blues Club (Clarksdale , USA), Italian Blues Challenge, Gran Gala della Musica - Oscar del Blues (organizzato dalla Kayman Records), Bluesiana (Austria), Free Blues Club (Polonia), Café Koster (Groningen, Olanda ), Fête de la Musique (Parigi).



Andrea Pititto, iniziato dal padre all’arte della chitarra ritmica e solista, lo accompagnerà subito in diverse esibizioni dal vivo. Troverà poi nelle sonorità blues degli anni di BB King e Stevie Ray Vaughan, ma anche più contemporanee, come Anson Funderburgh e Shawn Pittman l’espressività interpretativa che gli è più consona.

Si appassiona di Texas Blues, e trova nei Fog Eaters la sua identità musicale.



Martin Iotti, bassista e cantante, grande professionista dell'ambiente musicale, noto come produttore per l'etichetta Kayman Records, è attivo da anni sulla scena italiana ed europea e nel 2017 festeggia i 30 anni di carriera. Vincitore del Premio Miglior Bassista nel 2005 e nel 2006 a "Il Gran Galà del Blues" è stato in tour ed ha inciso dischi con artisti internazionali del calibro di Shawn Pittman, Andy Just, Texas Slim, Brian Templeton, Alex Schultz, Pat Wilder. In Italia collabora con il chitarrista di Ligabue Mel Previte, ed ha lavorato come musicista per l'etichetta discografica Feelin Good con la quale si è esibito nei più importanti festival europei a fianco dei grandi bluesmen americani. E' anche compositore ed autore di colonne sonore di film-documentari: "Discoemilia" , "Zythum" del regista A. Dallazzanna. Ha collaborato con Rai2 con il regista Giuseppe Bertolucci alla pellicola "Quando il fiume suona il blues". Nel 2006 Martin ha ricevuto il premio 'Blues in Villa' come Miglior Produttore in Italia di Musica Afro-americana con l'etichetta Kayman Records.

Negli ultimi anni ha lavorato nella trasmissione televisiva "Dolceamaro" condotta da Silvano Silvi, e con il chitarrista americano Jaime Scott Dolce.



Oscar Abelli, batterista e percussionista autodidatta, inizia la sua carriera nei maggiori teatri nel 1974, con le Band Alta Marea e Vidya. Forma i Qabala, i Tamburi Lontani, il Racso Trio e African Melody, il primo gruppo interrazziale a Parma. Terrà concerti con Larry Nocella e Massimo Donà al Teatro Fenice di Venezia, Giulio Visibelli, Mingiardi e supporta a Chet Baker a Parma con i Vidya. Si classifica al I° posto nella Hit Venezuelana collaborando con Hildegard Olivo nel vinile "Tamourè" (Polygram edizioni). E' nel 1989 che inizia a suonare Blues con Comi, Rogati e Mazzer. Partecipa all'International Blues Festival di Salaise (Francia), accanto a nomi quali Carey Bell, Dixon, Louisiana Red. Suona con Taj Mahal, Dik Heckstall Smith, Mike Waller. Incide con Tolo Marton il CD 'My Place is Close to You', che vince il Jimi Hendrix Contest 1998, a New York. E' stato in Tournée con Don McCalister Jr., Albert & Gage, ha partecipato a Festivals e Rassegne, vinto premi internazionali come il I° Premio al Gran Galà della Musica come 'Miglior Batterista Blues'.

Ha aperto la prima edizione del 'Blues in Capri' Festival, a Capri, curato dalla 'the 99% Agency'.

Lo abbiamo visto di recente sul palco del Teatro Regio di Parma con lo spettacolo 'Cartoons!'.



