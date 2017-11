“The end”, rassegna di cinema indipendente allo Spazio intolab

Giovedì 16 novembre, alle ore 19:00, ci sarà il secondo appuntamento della rassegna di cinema indipendente “The end”, curata da &nd project, presso Spazio intolab.



Nel Complesso ex Lanificio Sava in Piazza Enrico de Nicola (Porta Capuana): un luogo, che tra rinascita e decadenza, più di altri può rappresentare una visione post-neorealista del nostro giovane cinema.



Film, docufilm o fiction sono frammenti, racconti e testimonianze di giovani autori che cercano ancora di interpretare la vita e ricostruire le potenzialità del vuoto sociale e politico nel quale sono gettati. È proprio la deiezione, inevitabile contingenza di noi tutti, che sembra interessare loro nelle ricerche verso determinati o inascoltati fenomeni sociali e privati.

Il The end usato per firmare la nostra rassegna è preso a prestito sia dalla tradizione cinematografica, che fa uso di queste due parole come conclusione dei lungometraggi, sia da una delle opere simbolo dell’artista Fabio Mauri. Contrariamente alla sua costante indagine e definizione delle ideologie politiche e dei loro strumenti di propaganda, abbiamo l’occasione di interpretare il The End non come atto conclusivo ma come vuoto totale e possibilità.

Proiezioni:

- Les pécheurs Cetara/Cotonou _ di Marianna Capuano

- Antonio degli scogli _ di Alessandro Gattuso



ingresso: FREE ENTRY

Seguirà un talk coi registi.



Calendario delle proiezioni:



Giovedi 26_10_17

Il viaggio premio_Edgardo Pistone

Il Capitano_Antonio Longobardi



Giovedi 16_11_17

Les pécheurs Cetara/Cotonou_Marianna Capuano

Antonio degli scogli_ Alessandro Gattuso



Giovedi 7_12_17

Carcasse_Clementine Roy