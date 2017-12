THE DEVILS a Napoli per Main Out alla Galleria19

Main Out Events

presents

THE DEVILS - IRON BUTT 2017 – Voodoo Rhythm Records (official)

Nessun compromesso. This is rocknroll.



Uscirà il 15 dicembre, sempre per la VOODOO RHYTHM il secondo, attesissimo album. Preparatevi ad un assalto sonoro devastante! Anche IRON BUTT è stato registrato da JIM DIAMOND, che questa volta è volato appositamente all’OUTSIDE INSIDE STUDIO di MATT BORDIN (The Mojomatics, Squadra Omega) uno dei più importanti studi analogici di registrazione europei.



La band rivelazione campana in questi incredibili 15 mesi di tour ininterrotto (circa 200 date) ha avuto un’escalation pazzesca. Dal disco registrato in 18 ore con JIM DIAMOND (White Stripes, etc etc) al tour europeo per i 30 anni dei THE MONSTERS nella veste di guest ufficiale.

Oltre alle date con The Monsters, i Diavoli sono stati impegnati in alcuni di più importanti festival europei:

-MUNSTER RAVIN PARTY a Tarragona (The Fuzztones, The Monsters etc)

-COSMIC TRIP a Bourges (con band leggendarie come Neatbeats e molti altri)

-BEACHES BREW a Ravenna ( King Gizzard, Death Valley Girls, King Khan e molti altri)

-CRY BABY a Redange (con Archie & the Bunkers)

-AZKENA ROCK a Vitoria ( Hellacopters, J.Fogerthy, Chris Isaak etc…)



Il tour ha toccato Svizzera, Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio ed Olanda!



+ OPEN ACT

UWAN

UWAN viene alla luce nei primi mesi del 2017. Nando Puocci strimpella la chitarra facendola emettere un vortice di suoni psichedelici grazie al suo set di pedali supportati da un synt e una voce multi-effettata. Fulvio Serpone supporta questo muro di suoni cantando a squarciagola e battendo sulle pelli come un primitivo con un discreto senso del ritrmo.

Insieme evocano UWAN, un demone dalle sonorità spaziali capace di proiettare chi li ascolta in una dimensione spazio temporale altra. Lo stile di questo duo è fuzz/psych/garage, ispirandosi a gruppi come gli Hawkwind, i Black Sabbath, The West Coast Pop Art Experimental Band, Beatles, Blue cheers e altri. UWAN impersonifica l’urlo di chi si è scocciato di subire passivamente eventi quotidiani svariati, sfogando tutta la loro energia (non è poca) sul palco. Alle tante rotture che si presentano ogni giorno, altrettanto sono le note che ti faranno pogare e urlare…UWAN!!!



Number71 monobanda



+ 100% Vinyl Djset

Mass Trouble

Stupid Robot



A Napoli il 14 Dicembre 2017 per Main Out a Galleria19