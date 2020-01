The Aristocrats, a Napoli unica tappa live del Sud Italia

The Aristocrats arrivano a Napoli nell'unica tappa prevista per il SUD ITALIA. Ancora una volta la DOMUS Form, in collaborazione con Francesco Egollino, Andrea Palazzo e l'Accademia Musicale Giuseppe Verdi di Volla (Na), ha il privilegio di ospitare musicisti di fama mondiale.



La band, composta dal chitarrista Guthrie Govan, dal batterista Marco Minnemann e dal bassista Bryan Beller, propone un genere di rock fusion che permette ai suoi componenti di mostrare le enormi capacità tecniche e l'illimitato bagaglio musicale di cui dispongono. Dopo il nuovo e ambizioso lavoro “You Know What…?”, è partito il meraviglioso tour che fa tappa a Napoli.



“Durante la scrittura e la registrazione di questo album – spiega la band - ci siamo sentiti come ispirati l’uno dall’altro, come cantautori e musicisti, a fare cose che non avevamo mai fatto prima come band. Eppure, è totalmente, completamente un album The Aristocrats. Pensiamo possa essere – concludono - la cosa più bella che abbiamo mai fatto e non vediamo l’ora che tu l’ascolti!”.



20 febbraio 2020

Teatro Salvo D'Acquisto, via Raffaele Morghen n°58, Napoli

Ore 20:30

Info: 0817731243.

Vendite online: www.liveticket.it.