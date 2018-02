I testimoni di Geova riuniti a forchia per “adempiere la legge del Cristo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Forchia – Nella società di oggi sono sempre meno le persone che si adeguano e ubbidiscono alle leggi di buon grado. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Esiste tuttavia, una legge che se osservata, rende la vita dell’individuo, degna di essere vissuta. È la legge del Cristo riportata nelle Sacre Scritture e che è alla portata di tutti, indipendentemente dalla condizione sociale, economica o etnica. L’assemblea che i testimoni di Geova di Napoli e provincia terranno a Forchia, ha per tema: “Non smettiamo di adempiere la legge del Cristo” e risponderà alle seguenti domande: - Cos’è la legge del Cristo? - Come possiamo adempiere la legge del Cristo quando gli altri non ci vedono? - In che modo mariti, mogli e genitori possono adempiere la legge del Cristo in famiglia? - Come si può adempiere la legge del Cristo a scuola? Il programma inizierà alle 9,40 e terminerà alle 15,55. Un momento emozionante della giornata sarà alle 11,35 con il discorso del battesimo rivolto principalmente a coloro che si battezzeranno con l’immersione completa in acqua a imitazione del modello lasciato da Gesù. I Testimoni di Geova invitano persone di ogni età ad assistere all’evento. L’ingresso è libero e non si fanno collette. Di seguito l’indirizzo per raggiungere la Sala delle Assemblee: Via Rella, s.n. Forchia (BN) Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.jw.org e scaricare anche il programma completo al seguente link: https://www.jw.org/it/pubblicazioni/libri/programma-assemblea-2018-br/