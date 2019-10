Il teschio con le orecchie, speciale tour di Halloween con aperitivo

In questo insolito percorso vi condurremo alla scoperta del culto dei morti legato al rito delle anime del Purgatorio scopriremo la tradizione dell'adozione del teschio da parte del popolo Napoletano e le leggende esoteriche del centro storico. Visiteremo poi una chiesa esclusiva in cui è custodita una reliquia particolare il famoso teschio con le Orecchie. Il tour terminerà con un aperitivo in un edificio storico nel cuore di Napoli.



Durata: circa 2 h

Appuntamento ore 18.30 sotto l'obelisco di piazza del Gesù

Partenza: ore 18.45

Costo: 16 euro comprensivo di aperitivo e biglietto di ingresso



Per informazioni e prenotazioni

Claudia Francesca Esposito 3739042367



https://www.facebook.com/events/400340957524165/?ti=icl