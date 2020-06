Dal 6 giugno riapre al pubblico il "teschio con le orecchie"

Da Sabato 6 Giugno, la Chiesa di Santa Luciella, in pieno centro antico di Napoli, riapre al pubblico. Il luogo, gestito e riqualficato dall'associazione Respiriamo l'arte, custodisce il famoso Teschio con le orecchie. Il reperto è preservato all'interno della cripta di Santa Luciella. Si riparte con un Nuovo Format di visita guidata: "Santa Luciella tutta per voi" per un massimo 5 persone ogni turno con prenotazione obbligatoria.