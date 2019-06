“Terrazza in jazz”: musica, cibo e vino sul golfo di Bacoli: l’appuntamento è per sabato 8 giugno 2019 dalle 21,30 – via Lord Hamilton, 2 Bacoli (nei pressi del castello di Baia).

Un’oasi al centro dei campi flegrei con un panorama mozzafiato sui Campi Flegrei.



TERRAZZA ARUNA

Situata su una splendida altura a Bacoli in provincia di Napoli, sorge il ristorante di mare Terrazza Aruna che significa “alba nascente” dalla quale è possibile ammirare ‘o Re Vesuvio, che domina sul panorama e le varie isole tra cui Ischia e Capri. In un ambiente accogliente si potrà degustare i vini Falanghina Assunta. e Piedirosso Arcangelo della “Cantina Cerullo”, ed i prodotti tipici del territorio, con la cucina semplice e genuina della tradizione napoletana, preparata sapientemente e con passione dalle mani esperte dello chef Alessio Aversano. Una sinfonia di profumi e sapori che nascono da creazioni gastronomiche ma conservatori di ciò che è tradizione.



QUARTIERI JAZZ

Dopo le degustazioni, di scena in “terrazza” ci sarà il concerto dei “Quartieri Jazz Ensemble” ed il loro Neapolitan Gipsy Jazz, capitanati dal chitarrista dei quartieri spagnoli Mario Romano, Luigi Esposito al piano, Ciro Imperato al basso ed Emiliano Barrella alla batteria. La storica formazione presenterà al pubblico un viaggio musicale attraverso i loro due album: “ ‘E strade ca portano a Mare” e l’ultimo lavoro discografico “Le 4 giornate di Napoli” ispirato alla rivolta partenopea.



FORMULA

Una serata a portata di tasca (20 euro) e prevede una cena buffet con: calice di vino, antipasto frittatina dello chef, zeppoline di mare e bruschette, primo pasta e patate di mare, dolce semifreddo alla frutta di stagione. Successivamente, concerto in Terrazza dei Quartieri Jazz con posto unico a sedere.



Come raggiungerci

Da Napoli uscita Tangenziale Pozzuoli/Arco Felice/Bacoli e proseguire su via Montenuovo Licola Patria per circa 2 Km, all’incrocio girare a destra e imboccare la galleria in direzione Bacoli, proseguire su via Miliscola e alla rotonda proseguire dritto (terza uscita) costeggiando il lago di Lucrino (tenendolo sulla vostra destra) proseguire su via Miliscola che diventa via Montegrillo entrando in località Baia, che diventa via Lucullo, che diventa via castello, che diventa via Roma, superato il castello alla fine della strada alla rotonda tenere la destra su via Risorgimento, 100 metri imboccare la stradina sulla destra con insegna Terrazza Aruna.



Dove parcheggiare

I visitatori potranno parcheggiare comodamente la propria auto usufruendo di un parcheggio custodito a pagamento (2 euro) all’interno della struttura.



Terrazza in Jazz a Bacoli: prezzi, orari e date

• Quando: sabato 8 giugno 2019 ore 21,30

• Dove: Terrazza Aruna via Lord Hamilton, 2 (ex I traversa Selvatico) Bacoli

• Prezzo biglietto: cena buffet e concerto Quartieri Jazz 20€

• Per info e prenotazioni: 340.489.38.36 e/o mail quartierijazz@live.it

• Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1023584777847665/

• Sito ufficiale: www.quartierijazz.com

Gallery