Agosto alle Terme tra natura, relax e benessere: tutti gli appuntamenti

Per chi resta in città il Parco Benessere delle Terme di Agnano è la destinazione per un’estate diversa, all’insegna del benessere, del contatto con la natura, della buona musica e di un autentico relax.

Sarà un agosto ricco di appuntamenti:

Tutte le domeniche con Good Sunday la Terrazza del Parco si trasforma in un salotto open air con musica, brace e allegria con la roulotte vintage di Stella Artois all’ombra di alberi secolari. La sera, l’evento continua con musica live, cover band di musicisti italiani e a seguire Dj set. L’happening è organizzato in collaborazione con il Goodfellas. Ingresso 25 €, gratuito senza uso delle terme dalle 20.30 (info e prenotazioni: 3409225475 – 3920005771).

Il 10 Agosto per la notte di San Lorenzo la Conca di Agnano accoglie Stelle e Bollicine. L’osservazione della volta celeste sarà accompagnata dalla degustazione di vino e bollicine e dalla musica live di Francesco Pezzella al sax e Paola D'Ambrosio al violino. Durante la serata gli ospiti potranno utilizzare le piscine termali, la piscina di acqua dolce, la sauna finlandese e, per chi volesse, prenotare i trattamenti della sala massaggi. E' inoltre possibile cenare a lume di candela nel ristorante del Parco Benessere (prenotazione obbligatoria: 081 2305846). L’ingresso alla serata, dalle 20.30 fino alle 01.30, ha un costo di 30 €.

Il 15 Agosto ci sarà La Festa di Mezz’Agosto, un grande party intorno a un barbecue con l’immancabile bagno in piscina. E' possibile scegliere se pranzare o cenare, alle 12 e alle 19 ci sarà un momento aperitivo, con cocktails e frutta per tutti gli ospiti. Divertimento e tanto relax con musica live e dj set. Ingresso 25 €, il costo del biglietto prevede anche l’utilizzo di tutti servizi abituali del Parco Benessere (per info e prenotazioni: 081 2305846).

Infine per chi vuole godere dei servizi del Parco per tutto Agosto c’è R-Estate alle terme: abbonamento valido tutto il mese di agosto (anche festivi) al costo di 300 €. L’abbonamento, strettamente personale, prevede l’ingresso all’area verde dove passeggiare in completo relax, l’utilizzo delle due 2 piscine esterne di acqua termale calda, l’utilizzo delle 4 piscine interne di acqua termale calda, dotate di idromassaggio, l’uso della piscina esterna con acqua naturale, l’accesso alla sauna finlandese e alle aree relax, solarium, utilizzo di accappatoio e telo, spogliatoi con docce e armadietti. Per l’acquisto basta cliccare su www.terme-di-agnano.myshopify.com, o chiamare il numero 081 2305846.

Per tutti weekend di Agosto continuano i corsi gratuiti di Yoga - Pilates: ogni sabato e domenica gli ospiti del Parco possono usufruire di lezioni di Yoga- Pilates guidate dall’istruttrice Ornella Fiorillo del progetto "Posturalmente" by "APD Il Falco. La pratica di questa disciplina all’aria aperta e i benefici delle acque sulfuree sono un vero toccasana per lenire stress e tensioni, un'esperienza totale che rigenera profondamente.

PARCO BENESSERE DELLE TERME DI AGNANO

Con 7 piscine, tra indoor e outdoor, sale massaggio, solarium, sauna, area relax e un natural bar bistrot, il Parco del Benessere delle Terme di Agnano, a pochi minuti dal centro della città, è il luogo ideale per rigenerarsi secondo l’antico principio romano del Salus per Aquam. Le acque che alimentano le piscine e le vasche idromassaggio termali sgorgano ad 84 gradi centigradi e sono di tipo sulfureo-salso-bicarbonato-alcalino-terrose: un toccasana per la pelle, perfette per contrastare le patologie infiammatorie osteoarticolarie e le contratture muscolari. Cuore pulsante del sito, con la sua portata di cinque milioni di acqua al giorno, è la Sorgente De Pisis, ben visibile all’ingresso del Parco.

Oltre al percorso termale il Parco offre un centro benessere dove si può scegliere tra massaggi, peeling ed altri trattamenti di bellezza e remise en forme. Tra i trattamenti di coppia è possibile scegliere tra Il Percorso Silver che comprende l’accesso a tutti i servizi del parco, l’utilizzo del kit con accappatoio e telo, massaggio di coppia di 30 minuti, aperitivo con 2 calici di prosecco con 5 tipologie di stuzzicherie dello chef (costo 110 € per coppia, è necessaria la prenotazione). E Il Percorso Gold prevede, invece, l’accesso a tutti i servizi del parco, utilizzo kit con accappatoio e telo, massaggio di coppia di 30', aperitivo con 2 calici di prosecco con 5 tipologie di stuzzicherie dello chef, pranzo o cena a lume di candela per 2 con antipasti dello Chef - primo piatto a la carte e calice di vino (costo 150 € per coppia è necessaria la prenotazione).

Per consultare e acquistare i trattamenti, i pacchetti e tutte le offerte del Parco Benessere delle Terme di Agnano si può andare sul sito www.terme-di-agnano.myshopify.com , o chiamare il numero 081 2305846.

INFORMAZIONI UTILI

Il Parco Benessere è aperto tutto l’anno e l’ingresso ha un costo di 25 euro per persona.

• Un’ area verde di 44 ettari dove passeggiare, o stare in relax

• 2 piscine esterne di acqua termale, calda

• 4 piscine interne di acqua termale calda, dotate di idromassaggio

• 1 piscina esterna con acqua naturale

• 1 sauna finlandese

• Aree relax

• Lettini e chaise longue

• Utilizzo di accappatoio e telo, o di doppio telo

• Spogliatoi con docce

• Armadietto(fino a esaurimento)

Extra a disposizione

• Bar e Bistrot con menù alla carta

• Aree food & beverage, “Take way”

• 3 diverse sale massaggi

L’ingresso è vietato ai minori di anni 14.

Parcheggio custodito 6€ per l'intera giornata.

Massaggi e trattamenti:

Antistress Parziale - Antistress Completo - Linfodrenante Parziale - Linfodrenante viso - Schiena - Antiage viso - Ayurvedico - Aromaterapeutico - Sensoriale - Trattamento detox viso - Trattamento detox corpo - Candle - Personalizzato -Drenante e fanghi - Hot stone - Viso antiage e maschera all’acido ialuronico - Viso purificante con maschera all’argilla- KRF – Radiofrequenza frazionata

Parco Benessere e Piscine Termali

Via Agnano agli Astroni, 24- 80125 – Napoli

Tel: 081 2305846

Aperti tutto lʼanno: martedì - mercoledì - venerdì – domenica 09.00 - 24.00

giovedì 09.00 – 19.00

sabato 09.00 - 01.00

lunedì giorno di chiusura