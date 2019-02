Ciclo di incontri sulla Teologia Queer

Partirà il 3 marzo un Ciclo di incontri, di lettura ed approfondimento di testi, che affrontano il tema della Teologia Queer. Gli incontri, promossi dall'associazione Ponti Sospesi di Napoli, avranno una cadenza quindicinale.

Insieme, durante gli incontri, si tenterà di dare risposta a domande tipo:

Come è possibile amare in uno spazio di liberta?

Che significa la distinzione tra maschile e femminile?

Che ruolo gioca il corpo nelle nostre esistenze?

Che valore ha la diversità sessuale?

Quale è lo spazio di gioco delle nostre responsabilità?

Su cosa si fonda l'etica?

Cosa significa essere queer?

Il ciclo è concepito come un work in progress al quale i partecipanti potranno contribuire anche manifestando esigenze proprie di approfondimento.

Gli incontri sono aperti a tutti coloro che hanno curiosità senza distinzione alcuna di genere e di credo religioso e si terranno presso la foresteria Valdese nei pressi di via Duomo a Napoli.