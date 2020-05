Tecnologie anti-Coronavirus: al convegno degli Ingegneri il Manager della Asl Napoi 1

La lotta al Coronavirus non si combatte solo con terapie mediche e farmaci, ma con strategie di tecnologia integrata e sinergie tra le professioni: se ne discute venerdì 15 maggio dalle ore 17 in un convegno formativo on line sul tema “Le nuove tecnologie a sostegno della lotta al Covid-19”, organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Napoli.

Al dibattito, introdotto dal Presidente dell'Ordine Edoardo Cosenza e dal Consigliere Gennaro Annunziata, interviene il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, ingegner Ciro Verdoliva (anch’egli Consigliere dell’Ordine), che porterà la sua diretta testimonianza sulla gestione della crisi da Coronavirus nella più grande azienda sanitaria del Mezzogiorno.

L’incontro sarà anche registrato e successivamente condiviso in rete, per consentire la massima diffusione dei suggerimenti tecnico-strategici che emergeranno dall'incontro.

La discussione, moderata da Mattia Siciliano (Coordinatore della commissione speciale “Cyber Security” dell’Ordine Ingegneri), vedrà impegnati anche - prosegue la nota - Simon Pietro Romano (docente della Federico II e dirigente della Apple Developer Academy di San Giovanni a Teduccio) e Alessandro Perrella (esperto infettivologo dell’Unità di crisi regionale Covid-19 e dirigente dell’Azienda ospedaliera Cardarelli).