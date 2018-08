Glam e solidarietà per la prima al San Carlo di Dorian Gray

Teatro, moda e solidarietà. E il mix che Pierre Cardin porta al San Carlo con "Dorian Gray-La bellezza non ha pietà". Lo spettacolo, prodotto dallo stilista italo-francese, è andato in scena ieri sera e sarà in replica oggi. La piece, interpretata da Federico Marignetti, è stata preceduta da un cocktail party cui hanno partecipato attori, magistrati, personalità della politica e della moda. Nella sala degli specchi, giovani modelli hanno sfilato con abiti futiristici.

Una serata importante anche per la solidarietà, perché Pierre Cardin ha voluto devolvere parte dell'incasso alla Fondazione Santobono per la cura dei bambini affetti da tumore. Lo stilista non era presente per motivi di salute, a farne le veci è stato il nipote Rodrigo Basilicati, capoprogetto di Dorian Gray.

In scena, il solo Marignetti ha interpretato tutti i personaggi principali del romanzo di Oscar Wilde, in una sorta di flusso di coscienza senza soluzione di continuità. Le parti recitate si sono alternate con quelle cantate, all'interno di una scenografica minimale e allo stesso onirica, ricca di rimandi metaforici.