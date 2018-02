Elio al Teatro Augusteo con Spamalot: "Porto a Napoli i Monty Pyton"

Nessuno ha mai rischiato così tanto da tradurre in italiano i Monty Pyton, il più grande gruppo comico di tutti i tempi. E Spamalot, lo spettacolo che Stefano Belisari, in arte Elio (il leader di Elio e le Storie Tese), porta in scena al Teatro Augusteo di Napoli fino al 4 febbraio, è tratto proprio da "Monty Pyton e il Sacro Graal", film cult del 1975.

Elio veste i panni di re Artù in uno spettacolo surreale, codice che il musicista ha utilizzato nell'arco di tutta la sua quarantennale carriera. Ai microfoni di Napolitoday racconta Spamalot e cosa lo ha sorpreso del pubblico di Napoli.