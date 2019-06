Dylan Dog indaga a Palazzo Venezia

Essere Dylan Dog per 40 minuti. E' quello che potranno provare gli spettatori della Dylan Dog Experience, l'esperimento teatrale nato dalla collaborazione tra Comicon e Napoli Teatro Festival. A Palazzo Venezia, in via Benedetto Croce, è stato ricreato un pezzo del Mondo dell'eroe dei fumetti targato Bonelli Editore: c'è lo studio dell'indagatore dell'incubo, con l'immancabile assistente Groucho, l'ufficio dell'ispettore Bloch, il cimitero.

Lo spettatore indosserà una maschera di Dylan Dog e parteciperà alla risoluzione di un caso muovendosi da un ambiente all'altro e interagendo con gli attori. Lo spettacolo sarà in scena fino al 23 giugno con tre spettacoli giornalieri, alle 12, alle 17 e alle 19.