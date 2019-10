A Christian De Sica il "Premio Penisola Sorrentina per il Teatro"

Christian De Sica si è aggiudicato il "premio Penisola Sorrentina per il teatro", assegnato in particolare allo spettacolo “Christian racconta Christian De Sica”. L'attore romano - da sempre legato alla costiera sorrentina - riceverà il riconoscimento il 26 ottobre al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento.

La proclamazione del vincitore è stata fatta da Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma e presidente della sezione teatro del premio.

Gli impegni di Christian De Sica

Partirà da Verona, il 18 novembre, il tour di “Christian racconta Christian De Sica”che toccherà molti teatri italiani. Uno spettacolo di musica e teatro scritto e diretto dallo stesso De Sica insieme a Raffaello Fusaro, in cui lo showman si esibisce con parole e canzoni, accompagnato da un’orchestra di cinquanta elementi diretta dal Maestro Marco Tiso. Al centro dello spettacolo gli incontri della sua vita, gli aneddoti della sua carriera, il tutto in un divertente e anche commovente dialogo con l'attore Pino Strabioli.

Passando invece al cinema, a novembre 2019 De Sica tornerà sugli schermi italiani con “Sono Solo Fantasmi”, di cui è regista e protagonista, mentre a febbraio 2020 uscirà “La mia Banda suona il Pop” per la regia di Fausto Brizzi. Il suo ultimo film “Amici come prima”, diretto e interpretato da De Sica, è il primo incasso della stagione 2018/19.