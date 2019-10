Al Troisi uno spettacolo per sostenere le cure della piccola Sabrina

Si intitola "Tutta questione di disinformazione" lo spettacolo che venerdì 18 ottobre andrà in scena al teatro M. Troisi di Fuorigrotta e il cui incasso sarà devoluto alla familgia della piccola Sabrina per contribuire a sostenere le spese di terapia presso il centro Adeli in Slovacchia, il prossimo gennaio.

"Sabrina - spiegano gli organizzatori dell'evento - è una bimba nata con gravi problemi neurologici a causa di un parto ipossico dovuto ad incompetenza medica, per l'ostinazione di non voler praticare un cesareo invece del parto naturale, che ha portato come conseguenza un travaglio di 12H dopo le quali la gemellina di Sabrina è nata sana fortunatamente, ma Sabrina no".

Scritto, diretto ed interpretato da Daniel Diletto, lo spettacolo ha le caratteristiche di uno "one man show", con la partecipazione di alcuni ospiti (Ciro Barone, Giovanni Allocca, Enzo Varone, e qualcuno a sorpresa dell'ultimo momento). Uno show innovativo, dove si alterneranno tematiche importanti guidate da musica, comicità ed emozioni.

Molti i volti noti dello spettacolo che hanno voluto contribuire, invitando pubblicamente le persone a teatro: Gigi e Ros, Peppe Iodice, Angelo Di Gennaro, Francesco Boccia, Monica Sarnelli.

Main sponsor della serata, Errico Porzio. Sponsor Bar Franco e Dr. Marco Magri che si occupa di energie rinnovabili.

Biglietti disponibili su www.danieldiletto.com