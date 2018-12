Al Sannazaro in scena “Cafè chantant crazy edition”

Al teatro Sannazaro da venerdì 21 dicembre alle ore 21.00 (in scena fino al 6 gennaio) per la “linea tradizione la nostra” va in scena “Cafè chantant crazy edition” di e con Lara Sansone, con Corrado Ardone, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Mario Andrisani, Sergio Casalino, Francesco d’Alena, Savio de Martino e con L’Orchestra ed Il Balletto del Cafè Chantant.

Le coreografie sono di Alessandro di Napoli, le musiche e direzione d'orchestra sono di Ettore Gatta.

I costumi sono di Mimmo Tuccillo. Le scene di Francesca Mercurio.

Sono trascorsi ventitré anni dalla prima edizione di quello che sarebbe diventato uno degli spettacoli di punta del nostro teatro, l’amatissimo “Cafè Chantant”.

Uno spettacolo, ma anche un format, un modo di fare teatro con la tradizione e di giocare con gli stereotipi, con le citazioni, con le dissacrazioni, con i ricordi. Immaginate di dover trascorrere una sera, soltanto una, nella città di Napoli; or dunque dove andare per poter partecipare ad uno spettacolo coinvolgente, internazionale ma che permetta di ascoltare musica napoletana e vedere la tarantella, la mossa, il can can e nutrire una sana voglia di divertimento?

Presto detto: al Cafè Chantant mitico tempio del varietà napoletano che ha cavalcato la storia fino ad arrivare ai nostri giorni, ammantandosi di un’aneddotica ai limiti del favolistico.

Questa nuova crazy Edition vuole festeggiare idealmente con gli spettatori le feste di Natale. Lo spettacolo si presenterà più allegro e divertente che mai!