Riapre il San Carlo: al via le prove di Orchestra, Coro e Ballo

Inizio settimana di rientro per i 300 lavoratori del Teatro San Carlo. Si riaprono le porte del Lirico più antico del mondo.

Dalle 8.00 di questa mattina sono cominciati i test rapidi che si protrarranno nell’arco di tutta la giornata di oggi, mentre domani inizieranno le attività con le prove dell’Orchestra, del Coro, del Ballo e con la ripresa di tutto il comparto tecnico e amministrativo.

Ad accogliere i lavoratori il Sovrintendente Stéphane Lissner.

“È un momento forte ed emozionante per tutti - afferma Lissner- la fase 3 della riapertura ci mette a dura prova ma siamo pronti, con entusiasmo e determinazione, a ripartire con lo spirito giusto e soprattutto nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni igienico-sanitarie previste per la prevenzione del Covid 19. La priorità in questo momento difficilissimo è infatti garantire la sicurezza di tutti, sono qui ad accogliere i lavoratori del Teatro San Carlo e ad assicurarmi che possano operare nelle massime condizioni di sicurezza, in linea con le Direttive, senza rischi per nessuno, garantendo i distanziamenti e il rispetto delle norme. Siamo pronti a rialzare il sipario del Teatro, al via domani le prove per debuttare all’aperto con la Tosca, l’Aida e la Nona di Beethoven”.