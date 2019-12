San Carlo, flash mob "La dama di picche": Napoli palcoscenico per l'apertura di stagione

È ufficialmente partito il conto alla rovescia verso l’inaugurazione della Stagione 2019/2020 del Teatro di San Carlo.

Sabato 7 dicembre a partire dalle 11.00 sfileranno per le vie della città i ragazzi del Liceo Margherita di Savoia. Gli studenti, vestiti per l’occasione da carte da gioco, in tema con La dama di picche, titolo inaugurale del Massimo napoletano, invaderanno le vie del centro – coordinati dal professor Angelo Greco - al ritmo di “marcette”. Non mancheranno i Morks, vivaci trampolieri in costume.

I ragazzi inoltre distribuiranno alla cittadinanza uno speciale coupon che darà la possibilità a 100 fortunati di assistere a La dama di picche a un prezzo speciale: presentando il coupon nei normali orari di apertura (da lunedì a sabato, dalle 10 alle 21; domenica e festivi, dalle 10 alle 18) entro le ore 21 di venerdì 13 dicembre 2019 sarà possibile acquistare uno, o due biglietti, con uno sconto speciale del 20% per assistere all’Opera inaugurale nei giorni di sabato 14 dicembre 2019, alle ore 19 o domenica 15 dicembre 2019, alle ore 17.