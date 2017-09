"Questa notte balliamo insieme, domani torneremo nemici": teatro e danza a San Domenico Maggiore

Teatro, danza e musica raccontano la Prima Guerra Mondiale nella suggestione del Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore in "Questa notte balliamo insieme, domani torneremo nemici", regia e coreografia di Flavia Bucciero, in scena mercoledì 6 e giovedì 7 settembre (due spettacoli ogni sera, inizio ore 20,00 e ore 22,00 - Piazza San Domenico Maggiore 8/A) nell'ambito dell'Estate a Napoli 2017.

Sul palco, in un inedito allestimento site-specific che vuole esaltare la suggestione del luogo, Manuel D’Amario (attore ecclettico tra teatro, cinema, pubblicità e anche dj, formatosi alla scuola di Giancarlo Sepe, poi in Spagna e in particolare con La Fura del Baus) e le danzatrici - interpreti Sabrina Davini e Laura Feresin.

Le musiche originali, eseguite dal vivo, sono di Antonio Ferdinando Di Stefano, il disegno luci è a cura di Riccardo Tonelli. Lo spettacolo, definito da Bucciero "un racconto vivo", prende spunto dall’interpretazione delle lettere e testimonianze dei militari al fronte come unico momento di evasione dal dolore, e alterna toni drammatici e ironici, anche attraverso l’uso dei dialetti. Centrale nella visione dell'autrice il ruolo delle donne, di volta in volta madri, mogli, fidanzate, prostitute e crocerossine, che condividono con i militari le sofferenze della guerra.

Il progetto, che punta a stimolare la sensibilità del pubblico partendo dalla Grande Guerra per arrivare a una visione critica di tutti i conflitti, portandone alla memoria le atrocità, viene proposto per la prima volta nel cuore di Napoli, città che nell'ultima guerra fu ferita da devastanti bombardamenti.

“E proprio il Chiostro di San Domenico, sia per le memorie storiche sia per la sua configurazione, è risultato il luogo ideale per l’originale allestimento - spiega Bucciero - Oltre al palco saranno utilizzati spazi non convenzionali di grande suggestione come le scale, i corridoi e il loggiato, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente il pubblico nell’azione scenica”.

Per la particolare tematica dello spettacolo la compagnia propone speciali facilitazioni e promozioni per gli studenti. Questi i prezzi: ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro per allievi di scuola di danza e di teatro e per gli over 60, ridotto 6 euro per studenti universitari e per under 18.

"Questa notte balliamo insieme, domani torneremo nemici" è stato prodotto in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale dal Consorzio Coreografi Danza D'Autore Movimentoinactor Teatrodanza (compagnia fondata nel 1987 a Pisa da Flavia Bucciero, danzatrice, coreografa, danzaterapeuta napoletana, già allieva di Etienne Decroux, di Christian Trouillas del Tanztheater di Pina Bausch, di Ko Muroboushi, di Maria Fux, di Lilia Bertelli) con il sostegno di MIBACT, Regione Toscana e Comune di Pisa. Lo spettacolo è stato rappresentato dal 2015 con successo su vari palcoscenici italiani ed arriva a Napoli nella programmazione di 'Le Spalle di Totò – Estate a Napoli 2017', rassegna organizzata dal Comune di Napoli.

È possibile acquistare i biglietti a San Domenico un'ora prima di ogni replica dello spettacolo.

Biglietti:

Intero 12 Euro

Ridotto 10 Euro (over 60, allievi di scuola di danza e di teatro)

Ridotto 6 Euro (studenti universitari, under 18)

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nella Sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore.