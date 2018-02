Al Teatro di Sotto di scena "Ogni promessa è un debito"

RESISTENZA TEATRO

presenta



OGNI PROMESSA E' UN DEBITO

scritto e diretto da

Diego Sommaripa



TEATRO DI SOTTO-Via Tasso, Napoli

23/24/25 febbraio-4 marzo 2018

venerdì e sabato ore 21-domenica ore 19



Lo spettacolo scritto e diretto da Diego Sommaripa “Ogni promessa è un debito”, è tratto dal Plot di “Promesse Promesse” di Neil Simon. Napoli: ci troviamo in un’azienda d’informatica, un alveare da 7546 dipendenti, tutti con un compito preciso, tranne uno. Lo stagista Diego Scozzafava è un ragazzo molto volenteroso, laureato in informatica con ottimi voti, trasferitosi da Avellino a Napoli per cercare posto fisso. Diego prova la scalata sociale con la forza dei suoi studi ma ciò non lo porta ad avere i frutti sperati, fino ad una interessante proposta da parte di un suo superiore, tale Mariano Muselli, direttore commerciale, “all’occasione” e sciupafemmine di professione: “Non ho un posto per stare con la mia amante, se mi presti le chiavi del tuo appartamento, io ti aiuterò ad avere una promozione”.



Questa battuta è il motore della commedia. Una commedia, questa, che si potrebbe definire “romantica...in salsa agrodolce”. Infatti, all’interno dell’azienda lavora l’amore (non corrisposto) di Diego: la dolce Francesca De Pretis che, a sua volta, vede non ricambiati i suoi sentimenti verso il direttore De Honestis, uno spietato uomo d’affari. “Io ti aiuterò ad avere una promozione” il sogno tarda ad avverarsi e intanto Diego si trova in un vortice di ricatti, promesse, e speranze. In questo ping pong di risate e riflessioni, oltre ai già citati personaggi, ci saranno le incisive incursioni del vicino di casa, Amedeo e dalle avvenenti Daniela, Ornella e Silvia, tutti personaggi che ruoteranno attorno al protagonista. Ma la fedele ‘amica’ di Diego sarà una domanda che lo accompagnerà fino al buio finale: “La carriera o l’Amore ?”. A voi la risposta.



In scena con Diego Sommaripa:

Antonio De Rosa

Francesca Romana Bergamo

Marcello Cozzolino

Amedeo Ambrosino

Diego Sommaripa

Grace Lecce

Marilia Marciello

Giovanna Sannino



- Audio / Luci : Tommaso Vitiello

- Grafica : Daniela Molisso

- Musiche : Paul + Sarti

- Scene : Resistenza Teatro



Costo del biglietto: 10,00 euro-posti limitati

PER PRENOTARE IL TUO POSTO INVIA UN MESSAGGIO IN PRIVATO ALLA PAGINA FB RESISTENZA TEATRO